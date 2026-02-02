櫻坂46が3月11日にリリースする14thシングル『The growing up train』の、新ビジュアルが公開。また、今回の新ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像も公開された。 （関連：アイドル×スポーツ大会はなぜ相性がいい？櫻坂46、ハロプロ、AKB48……定番コンテンツとなった4つの理由） 今作は、二期生 藤吉夏鈴が、シングル表題曲としては6thシングル『Start over!』以来、約2年9カ月振りにセンタ