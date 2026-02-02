ＡＮＡホールディングスが続伸し昨年来高値を更新している。１月３０日の取引終了後に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算で、売上高１兆８７７３億円（前年同期比１０．３％増）、営業利益１８０７億１４００万円（同５．６％増）、純利益１３９２億３５００万円（同３．９％増）となり、１０～１２月期でも営業利益が同３２．３％増と大幅増益となったことが好感されている。 好調な訪日需要