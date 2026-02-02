[故障者情報]ブラウブリッツ秋田は2日、MF吉岡雅和が左腹斜筋肉離れと、MF中村亮太が右ヒラメ筋肉離れと診断されたことを公表した。全治期間は明らかにしていない。吉岡は昨季のJ2で29試合1得点を記録し、中村は同11試合に出場した。