中部山岳国立公園内の乗鞍BASEで、「乗鞍高原はなびりうむ2026」が5月9日（土）に開催される。標高1,500mの澄んだ空気の中で行われる“星空に最も近い花火大会”としており、限定1,500枚の事前チケットが販売中だ。 「華松煙火」（長野県松本市）の上条僚士さんと上条栞菜さん兄妹が仕掛ける花火イベント。妹の栞菜さんが空間プロデュースを、兄の僚士さんがミュージックスターマインの演出と打ち上げを担当