TWICE（トゥワイス）/ MISAMO（ミサモ）のMOMO（モモ）が、Instagramを更新。姫カットの黒髪ロングヘア姿のオフショットを公開した。 【写真】TWICEモモが女スパイに!? セクシー衣装を姫カットで纏う姿 【動画】①モモが衣装を解説 ②MISAMO 「Confetti」MV ■TWICEモモがクールに銃を構えたMISAMO MVのオフショット公開！ これは1月16日にリリースされたMISAMOの新曲「Confetti」のミュージ