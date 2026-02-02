木村拓哉が自身のInstagramを更新。映画『教場 Requiem』の巨大ビジュアルを前に立つ姿を公開した。 【画像】『教場』巨大ビジュアルを前に佇む木村拓哉／木村拓哉の『教場』関連ショット ■木村拓哉、『教場』ビジュアルを前に佇む後ろ姿を披露 投稿されたのは、ガラス張りのロビーに設置された『教場』の巨大ビジュアルを前に立つ木村の後ろ姿。 チェック柄のシャツにデニムパンツ、足元は革靴を合わせたシンプルな装