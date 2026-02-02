2月6日に開幕する長崎ランタンフェスティバルのメインオブジェが長崎市の湊公園に設置されました。 高さは11m。 今年のえとの馬と龍が目をひきます。 長崎ランタンフェスティバルで2年ぶりに登場する新たなメインオブジェ「龍馬精神」。 1日に会場となる長崎市の湊公園に設置されました。 中国語で「若々しく活気に満ちた精神」を意味し、長崎市のふるさと納税基金を活用して制作されたということです。