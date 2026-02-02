ゼリー、豆腐、コンニャクのような、ほとんどが水分なのに固まっているプルプルな食べ物。このような、水分をたくさん含みながら形を保つことができる軟らかいものをゲルといいます。1月18日（日）日本テレビ「所さんの目がテン！」では、意外と知られていないゲルの正体について、番組初登場となる入社2年目の日本テレビアナウンサー・並木雲楓が徹底調査しました。ゲルインクのボールペンにも活用されるゲルの特性並木アナウンサ