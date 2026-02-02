韓国の俳優イ・ジョンソクが、1月30日に東京・NHKホールにて『2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With:Just Like This] FINAL ENCORE STAGE in JAPAN』を開催。昨年9月のソウル公演を皮切りにアジア6都市を巡ったファンミーティングツアーのファイナルを締め括った。【写真】ダンスや歌唱も披露したイ・ジョンソク日本でも昨年9月に東京と大阪で開催されていたファンミーティングのアンコール公演となった今回。序盤で