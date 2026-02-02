モーター大手のニデック（京都）による株式公開買い付け（ＴＯＢ）の未公表情報を基に株取引を行った疑いがあるとして、東京地検特捜部は２日、ニデックのＴＯＢ代理人を務めた三田証券の元取締役投資銀行本部長（５２）ら３人を金融商品取引法違反（インサイダー取引）容疑で逮捕したと発表した。ほかに逮捕されたのは、会社役員の男（４４）、会社役員の男（３９）の両容疑者。発表によると、元取締役投資銀行本部長は２０