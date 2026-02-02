【サンパウロ共同】コスタリカで1日、大統領選が実施され、選挙管理当局によると開票率31％時点で中道右派チャベス大統領の後継候補、国民主権党のラウラ・フェルナンデス前大統領府相（39）が53％を得票し優勢となった。