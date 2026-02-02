お笑い芸人、陣内智則（51）が2日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜9時50分）に出演。ケンドーコバヤシから事前に結婚報告を受けていたことを明かした。ケンコバは先月31日放送のCS番組フジテレビONE「ケンドーコバヤシの重大発表！」内で、昨年8月に一般女性と結婚していたことと、今年1月に第1子となる長男が誕生していたことをダブル発表。この日、番組にVTR出演し「陣内には結構前に楽屋で一緒になった時に、実はこ