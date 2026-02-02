23億円規模のインサイダー取引をしたなどの疑いで、三田証券の元幹部ら5人が東京地検特捜部に逮捕されました。逮捕されたのは、「三田証券」の元取締役・投資銀行本部長の仲本司容疑者（52）や、会社役員の松木悠宣容疑者（44）ら5人です。仲本容疑者らは2024年9月から12月、モーター大手「ニデック」が工作機械大手「牧野フライス製作所」に対する、TOB（株式公開買い付け）の公表前に23億円規模の株式を購入したインサイダー取引