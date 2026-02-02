【ゼルダの伝説 ウェポンコレクション】 2月23日 発売予定 価格：450円 バンダイ キャンディ事業部は、食玩「ゼルダの伝説 ウェポンコレクション」を2月23日に発売する。価格は450円。 「ゼルダの伝説 ウェポンコレクション」は、マスターソードやハイリアの盾など、「ゼルダの伝説」に登場する武器や盾のフィギュアが同梱された食玩。手のひらサイズながら細部ま