【モデルプレス＝2026/02/02】サーティワン アイスクリームでは、ひなまつり向け商品「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」を、2026年2月15日（日）より発売する。【写真】サーティワン アイスクリームの好きなフレーバートップ10◆サンリオ尽くしの「ひなまつり」セット昨年初登場し好評だったサンリオのキャラクターたちのひなだんかざりが、今年はさらに豪華なラインナップとなって登場。今年の「サンリオキャラクターズ