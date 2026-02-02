【モデルプレス＝2026/02/02】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ／浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）が2月2日、都内で行われた不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター発表会に出席。浮所が、妹に会わせたくないメンバーを明かした。【写真】ジュニア、目標を堂々宣言「デビューを必ず」◆ACEes浮所飛貴、妹に会わせたくないメンバー告白「今年チャレンジしたいこと」について、「全メンバーの家族に会