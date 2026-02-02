フィギュアスケーターでタレントの本田紗来が1日にインスタグラムを更新。最新ショットを公開すると、ファンから「本当に美しい」「きれ可愛い！」といった反響が寄せられた。【写真】激変した本田姉妹三女本田が「全部素敵に仕上がっています！」と投稿したのは、専属モデルを務めるファッション誌『Ray』（主婦と生活社）からの最新ショット。写真には、大人っぽさが増した彼女の姿が収められている。彼女の激変ぶりに、フ