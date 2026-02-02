巨人２軍は２日、キャンプ２日目を迎えた。午前１１時半過ぎ。黒いコートに身を包んだタレントの亀梨和也が、宮崎市のひなたひむかスタジアムを訪れた。突然の出来事にファンは騒然。あいにく２軍はランチ休憩中だったため、石井琢朗２軍監督とあいさつを交わして球場を後にした。スポーツキャスターも務める亀梨はキャンプ初日の１日には巨人の１軍キャンプを訪れ、熱視線を送っていた。