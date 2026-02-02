俳優・大森南朋（５３）が、父の舞踏家で俳優の麿赤兒との“２ショット”を披露した。２日までにインスタグラムで「そろそろ８３歳の父親とそろそろ５４歳の息子です」とコメント。自身と同じ角度をした父の画像を並べ、“親子ショット”を投稿した。麿は１日放送のＮＨＫの大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）に斎藤道三役で登場。ワンシーンの出演だったが、ネットでは「生まれ変わりのよう」「本物」「肖像画そっ