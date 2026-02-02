ロッテ・田中晴也投手（２１）が２日、宮崎・都城キャンプで初めてブルペン入り。捕手を座らせて直球、フォークなど４１球を投げた。自主トレ中に今季の開幕戦、３月２７日の西武戦（ＺＯＺＯ）の先発投手に名乗りをあげた４年目右腕は「無事に投げ終われたことが一番良かったと思う。もう少しやっぱりスピードとパワーというところは出していきたい。１回目のベルペンにしては悪くはなかったですけど、まだまだ良くなるなって