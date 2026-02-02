高蔵寺駅で、人が列車に触車したため、中央線の一部区間で運転を見合わせていましたが、午後1時15分過ぎに運転を再開しました。 JR東海によりますと、2日11時50分頃、高蔵寺駅で、人が列車に触車したため、中央線 神領～土岐市（上下）で運転を見合わせていましたが、午後1時15分過ぎに運転を再開しました。