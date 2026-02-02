L’Arc-en-Cielが音楽フェス＜SUMMER SONIC 2026＞に、ヘッドライナーとして出演することが決定した。同フェスは8月14日から16日の3日間にわたり、東京会場としてZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセおよび、大阪会場として万博記念公園で開催されるもの。出演日程は後日発表される予定だ。＜SUMMER SONIC＞は2000年の初開催以来、時代性と多様性を両立させた世界的アーティストによるラインナップを実現してきた。パンデミックを経