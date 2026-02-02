PSG、チェルシーなどでプレーのマケレレが来日フランスの名門パリ・サンジェルマン（PSG）が公式SNSを更新。元同国代表のレジェンド、クロード・マケレレ氏が来日する様子を公開し、ファンが歓喜している。マケレレ氏は銀河系軍団と呼ばれた2000年代前半のレアル・マドリードやロマン・アブラモヴィッチ氏がオーナーとなって生まれ変わった当時のチェルシー、そしてPSGなどを渡り歩いて活躍した名ボランチ。体は決して大きくな