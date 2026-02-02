楽天のドラフト１位・藤原聡大投手（２２）＝花園大＝が２日、沖縄・金武キャンプ２日目にブルペン入りした。今キャンプ初ブルペンとなった藤原は１５０キロを超える直球にキレのあるスライダーなどを交えて、２５球を投じた。捕手を務めた堀内は「強烈」「エグイな」と驚嘆の声をもらしながら、ドラ１右腕の球を受けた。最速１５６キロの直球と鋭く変化するスライダーを武器にする右腕。即戦力として期待がかかり、開幕１軍