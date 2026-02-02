横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、夜景フレンチとショコラが彩る「バレンタインフェア2026」を開催。2人の時間を楽しむ、苺シャンパンカクテルとショコラパフェ付き限定ディナーコースをはじめ、贈り物にもぴったりなマカロンやパンも展開されています☆ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「バレンタインフェア2026」 期間：2026年2月1日(日)より順次予約・問い合わせ：レストラン総合予約045-411-1