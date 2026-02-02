ミラノ・コルティナ五輪の女子スピードスケート日本代表の郄木美帆選手が、日本時間2日に現地の空港に到着しました。決戦の地へ足を踏み入れた心境を報道陣に聞かれた郄木選手は「五輪の歓迎ムードというか、たくさんのスタッフさんがいらっしゃって、空港の中も五輪仕様になっていて、『五輪ってこんなかんじだったな』って思い出したのが一番強いですね」と述べ、徐々に実感が増している様子。日本時間10日に開催さ