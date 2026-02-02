記録的な大雪となっている青森県では、1人暮らしの高齢者世帯を対象に屋根の雪下ろしなどへの支援のため、自衛隊に災害派遣要請を行いました。青森市では2月1日午後4時、平年の約2.5倍となる183cmの積雪を観測し、県は1日夜、自衛隊に災害派遣要請を行いました。青森市で1人暮らしをする高齢者世帯などが対象で、緊急的な屋根の雪下ろしや情報収集などを行うということです。また市内では2日、通学路の除雪が間に合わず、すべての