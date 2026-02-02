お笑いタレントの山田花子（50）が、“あっという間に完成した”手料理を公開し、注目を集めている。【映像】山田花子の“あっという間に完成した”手料理2010年にトランペット奏者の福島正紀と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。ブログでは、安く見えない“エビチリ”“もやしナムル”や、夫に毎朝作っていると明かしたボリュームたっぷりのサラダなど、さまざまな手料理を披露してきた。“あっという間に完成し