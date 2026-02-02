アメリカ音楽の祭典グラミー賞が発表され、ノーベル平和賞の受賞者でチベット仏教最高指導者ダライ・ラマ14世の瞑想に関する作品が受賞しました。【映像】ダライ・ラマ14世のスピーチの様子（実際の映像）1日、ダライ・ラマ14世の「メディテーションズ」が選ばれたのは、グラミー賞の最優秀オーディオブック、ナレーション、ストーリーテリング・レコーディング賞です。瞑想や心の平穏を保つ方法、慈悲の心を説く内容が収録