「阪神２軍春季キャンプ」（２日、具志川）阪神の新外国人・ダウリ・モレッタ（２９）＝前パイレーツ＝が初めてブルペン入りした。投球後には藤川監督とグータッチし、直接談笑。ドリスを交え、通訳を介さずに藤川監督と話す場面もみられた。右打者を立たせながら梅野を相手に全２９球を投じた。右打者にとって脅威となる変則スライダーも披露。ハンドジェスチャーで投球軌道を確認しながらの初ブルペンとなった。