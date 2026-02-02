衆議院選挙について詳しくお伝えする「もっと投票の前に」。各政党の戦略や課題について、フジテレビ政治部・杉山仁実記者が報告します。2日は参政党です。前回の参議院選挙で保守層の支持を受けて躍進した参政党。今回、高市総裁の自民党と保守同士の対決となりますが、自民党への対決姿勢を鮮明にしています。参政党・神谷代表：もう自民党は役割を終えてるんですよ。今風の言葉で言うと、終わったコンテンツだから、オワコン。