STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ、ACEesが2日、都内で不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター発表会に登壇した。不二家は昨年12月にSnow Manのブランドキャラクター卒業を発表しており、次世代を担うACEesが継承した。2月7日から順次放送されるCMに出演する。初就任にちなんで、今年初めてチャンレジしたいことにも回答。浮所飛貴（23）は「『外国語を習得する、資格を取る、一人旅海外旅行、世界一周旅、おしゃれ