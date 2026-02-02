LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「セレクションセール」を2月1日正午から19日正午まで開催している。人気宿泊施設が最大15％以上割引となる。対象となる宿泊期間は各宿泊施設によって異なる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ダイワロイネットホテル東京赤羽が7,214円から、新宿プリンスホテルが16,808円から、二子玉川エクセルホテル東急が16,120円から、札幌ビューホテル大通公園が