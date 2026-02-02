NiziUが、2nd EP『Too Bad』を4月1日にリリース。また、新たなアーティスト写真が公開された。 （関連：NiziU、デビュー5周年を迎えても変わらないグループの核心メンバーのひたむきさが広げる“Make you happy”の輪） 2026年第1弾となる本作は、2024年7月にリリースされた『RISE UP』から約1年9カ月ぶりのEPに。タイトル曲「Too Bad」は、受け身の“いい子”だった自分から一歩踏み