タイ・ベトジェットエアは、東京/成田〜バンコク/スワンナプーム線を開設した。バンコク/スワンナプーム発の初便は2月1日、東京/成田発は翌2日となった。189席仕様のボーイング737-8型機で、1日1往復を運航する。ダイヤは東京/成田発のVZ831便が午前8時55分に出発し、バンコク/スワンナプームに午後2時30分に到着。現地発のVZ830便は午後11時55分に出発し、東京/成田には翌午前7時55分に着く。所要時間は東京/成田発が7時間35分、