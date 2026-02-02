ANAホールディングスは、国内旅客事業の安定的な収益基盤への復元を目指す。収益性低迷の要因を、需給がマッチしない機材構成、一部機材で非稼働が発生しているエンジン問題、人手不足による委託費増加、円安、コロナ前比で2〜3割減となっているビジネス需要の減少、国内人口の減少などによる需給バランスによるものと分析している。今後、エンブラエルE190-E2型機の導入による機材小型化や、運賃体系の変更や需要予測精度の向上と