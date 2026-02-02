いよいよ野球シーズンが始まる。日本のプロ野球も始動し、WBC（2026年3月5日〜17日）、メジャーリーグ、そして2026年3月19日からは春の選抜高校野球大会が幕を開ける。野球ファンの心が一斉に高鳴るこの季節、グラウンドを離れてもなお“剛腕”を振るい続ける男がいる。沖縄県出身の大嶺祐太さん。甲子園で一世を風靡した彼が作る「ソーキそば」は、想像以上に本格派の逸品だった。元プロ野球選手が営む沖縄料理店大嶺さんは20年前