楽天モバイルの契約数が1000万回線を突破したことを記念し、2月4日より「超楽天祭」が実施される。期間は2月18日9時59分まで。 期間中、楽天モバイル契約者を対象に、楽天グループの各サービスで利用できる20種類以上の特典が提供される。楽天市場で利用可能な最大3900円オフのクーポン配布や、楽天トラベルでの国内宿泊予約が最大27％オフになる施策などが含まれる。