占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）セールスタイム。自分を売り出して！存在感、注目度が高まって、手応えバッチリ！提案や希望が通りやすくなっていて、今後の活躍の指針も決まっていきます。派手にアピールをしていくと、新しいニーズが生まれて、とんとん拍子に波に乗っていけるはず。あなたの強み、セ