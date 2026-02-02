占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）再構築。手元の材料を生かす。シフトチェンジのサイン。やぎ座さんあるあるで、「いつか役立つかもしれないもの」が飽和状態になっています。取るだけ取った資格とか、とりあえず、集めた道具、資料など、言われてみると思い当たるのでは？持っているだけで安心を卒業しま