お笑いコンビ・かが屋の加賀翔さんは2月1日、自身のInstagramを更新。元BiSHのセントチヒロ・チッチさんの角刈り姿を公開し、反響が寄せられました。【写真】セントチヒロチッチの衝撃角刈り姿「チッチさんの普通の女性役（笑）が観れて良かったです」加賀さんは「全日本コントファンクラブ特別編、全コントセントチヒロチッチ入りでした！」「チッチさんが6組のコントに入って大ユニットコントライブ！とても面白かったです」など