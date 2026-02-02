定年後、趣味も友人もなく自宅でぼーっと過ごす父。一方、社交的で活動的な母。対照的な両親の姿に「老後の希望」とは何かを考えさせられる。75歳という人生の節目、私たちはどう自分を豊かにすべきなのか。【前編】父の憂鬱「今さら何をすれば……」父の様子に黙っていられず……対照的な父と母楽しさだけが生きる目的ではないが……75歳は「人生の分かれ道」なのか(文:All About ニュース編集部)