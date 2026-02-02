1日夕方、西海市で住宅兼美容室が全焼する火事がありました。 ケガ人はいませんでした。 1日午後5時頃西海市西海町で、「黒煙が上がっている」と付近の住民から駐在所に届け出がありました。 警察によりますと、この火事で宮本 眞弓さん(74)の木造平屋の住宅兼美容室が全焼し、火は約1時間20分後に消し止められました。 宮本さんは一人暮らしで避難して無事で、出火当時、美容室は営業していませんでした。 宮本さ