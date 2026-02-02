占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）脱・お約束。変化を起こす。軽やかなムード。社交が活性化して、誘いも提案も多く、「いいね！」と話に乗っていけば、スムーズに動きます。でも、それでは、お決まりのパターンを繰り返すことに。求められているものは、「いつものアレ」だとしても、そのまま、うのみにせ