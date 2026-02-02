占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月2日〜2月8日の運勢を西洋占星術で占います。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）懐古ムード。古きよきスタイルで。昔ながらのものに心惹かれそう。塗りのお椀だったり、灯油ストーブだったり、どこかノスタルジーを感じるアイテムがあなたを癒やすでしょう。おしゃれなカフェではなく、定食屋や甘味処など、気取らないスポットに足を運んでみましょう。