ジャーナリストの玉川徹氏が2日、レギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金前8：00）に出演。自民党総裁の高市早苗首相が1日午前、NHKの討論番組を欠席したことに言及した。【写真】代役で出演…TBS田村真子アナウンサーの父・田村憲久氏高市首相は、2月1日に生出演予定だったNHK総合『日曜討論』（前9：00）を欠席。番組では冒頭に「自由民主党総裁の高市早苗総理大臣はご出演できないこ