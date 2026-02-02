2月8日に投開票が迫る、“超短期決戦”の衆議院選挙。1月30日、X（旧ツイッター）上で拡散された中道改革連合の政見放送が、大きな話題となっている。【写真】「ほとんど読経」「まるでAI動画」と話題沸騰、中道の政見放送政見放送が「推し活動画」に!?拡散された映像は、中道改革連合の政見放送の一部が切り取られたもの。同党の共同代表である野田佳彦氏と斉藤鉄夫氏の2人が並んで座り、声を揃えて「真ん中の道と書いて、中