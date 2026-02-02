6連勝中と波に乗る熊本ヴォルターズのラッピングを施したコンビニエンスストア「ファミリーマート上代店」がお披露目されました。 【写真を見る】コンビニが熊本ヴォルターズ仕様に！選手12人がお出迎え熊本市西区「ファミリーマート上代店」 これは、ファミリーマートと熊本ヴォルターズが去年7月に協賛契約したことを受け実現したもので、ラッピングには、選手12人