次の日曜日、今月8日投開票の衆議院選挙の選挙公報が発送されました。 選挙公報は、各政党や立候補者の考え、公約などが掲載されています。 2日朝は、熊本市内の印刷工場から、約84万部がトラックに積まれ、県内の有権者がいるすべての世帯に向け発送されました。 衆院選投開票日の2日前までには有権者に届く予定で、県選挙管理委員会のホームページでも見ることができます。 今回の衆院選県内4つの選挙区には、14