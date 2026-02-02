STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ、ACEesが2日、都内で不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター発表会に登壇した。不二家は昨年12月にSnow Manのブランドキャラクター卒業を発表しており、次世代を担うACEesが継承した。2月7日から順次放送されるCMに出演する。浮所飛貴（23）は「本当にうれしかったんですけど同時にめちゃくちゃ驚きました。不二家さんに負けないくらい甘いフェイスを見てもらって、たくさんの甘さ